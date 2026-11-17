Por Enoque de Oliveira

Publicada em 17/11/2026 às 16h23

Com o objetivo de alinhar as informações e aperfeiçoar as práticas metodológicas para a coleta de dados sobre a cultura do café em Rondônia, que facilitem a realização de previsões de safra, mais assertivas e alinhadas com a realidade produtiva do Estado. O governo de Rondônia por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), e a Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab-Sureg/RO), assinaram nesta segunda-feira (16) o termo de convênio e parceria para realizar o levantamentos de dados relativos à cultura do café em 47 municípios, no período entre o quarto trimestre de 2026 e o primeiro trimestre de 2027

Para esclarecer o tamanho da relevância das informaçõesobtidas através do levantamento sistemático da safra do café, os dados recebidos são utilizados para mapear a oferta de grãos, dessa commoditie produzidos no estado. E ainda, para orientar a formação de estoques e as decisões de compra e venda do café, pelos agentes do mercado. Além de indicar a formação de políticas públicas de incentivo a produção, orientar parâmetros para o crédito rural, a formação dos estoques reguladores e o controle de inflação.

Segundo o presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli, por estar diretamente no campo, convivendo com os desafios e expectativas de produção dos cafeicultores, o extensionista da Emater-RO, têm maior facilidade para coletar dados que influenciam diretamente a produtividade e a produção agropecuária, inclusive a do café. “No que se refere a ocorrência de fenômenos biológicos ou climáticos que afetam a produção cafeeira; desde a formação das lavouras até os processos relativos à colheita e pós-colheita,” pontuou.

A metodologia dos levantamentos para a previsão da safra de café 2026/2027, objeto do convênio assinado pelos dirigentes da Emater-RO e Conab, foi definida pela Conab e prevê a realização de entrevistas e aplicação formulários em 414 propriedades de cafeicultores de 47 municípios produtores, informando a localização geográfica de cada uma delas, através da indicação da latitude e longitude, para garantir a verificação e confirmação de dados através de georreferenciamento via satélite.