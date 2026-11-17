Por Jhon Silva

Publicada em 17/11/2026 às 16h43

O Dia Mundial do Diabetes, lembrado no último sábado (14), reforçou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico. Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta a população a manter os cuidados com a saúde e procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicose no sangue e pode se desenvolver sem apresentar sintomas perceptíveis em seus estágios iniciais. Segundo levantamento divulgado pela Semusa em agosto de 2026, aproximadamente 13.980 pessoas com diabetes estavam cadastradas nas unidades de saúde do município.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

Sede excessiva, vontade frequente de urinar, cansaço, perda de peso sem explicação, visão embaçada e feridas que demoram para cicatrizar estão entre os principais sinais de alerta. A presença desses sintomas deve ser avaliada por um profissional de saúde.

O prefeito Léo Moraes reforçou que a prevenção e o acesso aos serviços municipais são fundamentais para o cuidado com a saúde da população.

Alimentação equilibrada ajuda a prevenir o diabetes e contribui para uma vida mais saudável

“Cuidar da saúde começa com a prevenção. Queremos que a população tenha acesso ao diagnóstico, ao acompanhamento e às orientações necessárias para viver com mais saúde e qualidade de vida”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a importância da avaliação médica e da realização de exames para identificar a doença precocemente.

“O diabetes pode evoluir sem apresentar sintomas. Por isso, é fundamental realizar exames de rotina e procurar uma unidade de saúde. Quanto mais cedo identificamos a doença, maiores são as possibilidades de evitar complicações”.

COMO PREVENIR

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, evitar o tabagismo e cuidar do peso são hábitos que ajudam a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Para quem já recebeu o diagnóstico, é importante seguir corretamente o tratamento e manter o acompanhamento periódico com os profissionais de saúde.

UBSs oferecem exames, testes de glicose e acompanhamento para pessoas com diabetes

ONDE PROCURAR ATENDIMENTO

Os moradores podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para avaliação, solicitação de exames e acompanhamento. A rede municipal oferece serviços como testes de glicose, exames laboratoriais e monitoramento dos pacientes diagnosticados.

Em situações graves, como confusão mental, desmaio, vômitos persistentes ou dificuldade para respirar, a orientação é procurar atendimento de urgência em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.

A Semusa reforça que o cuidado com o diabetes deve ser contínuo. Mesmo na ausência de sintomas, manter o acompanhamento de saúde e seguir as orientações dos profissionais são medidas importantes para prevenir complicações e preservar a qualidade de vida.