Por Miro Costa

Publicada em 16/11/2026 às 16h08

Levar a mensagem de respeito, empatia e responsabilidade para mais perto da população foi o objetivo da participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) na ação social “A Comunidade Acadêmica Mais Perto de Você”, realizada no dia 7 de novembro, na Escola Rainha da Paz, em Porto Velho. A iniciativa reuniu serviços gratuitos, orientações e atividades educativas voltadas à comunidade.

Por meio da campanha “Sua Vida Vale Mais”, que neste ano traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a equipe da Escola Pública de Trânsito (Eptran) promoveu atividades lúdicas e jogos pedagógicos voltados ao público infantil, incentivando a formação de cidadãos mais conscientes desde os primeiros anos de vida e fortalecendo a cultura de paz no trânsito.

EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Durante a ação, as crianças aprenderam, de forma divertida e interativa, conceitos relacionados à segurança viária, compreendendo a importância de atitudes responsáveis no trânsito e do respeito ao próximo. Segundo o diretor da Eptran, Talysson Bezerra, o uso de metodologias lúdicas torna o aprendizado mais eficiente e aproxima as crianças das mensagens de segurança viária. “Nosso objetivo é mostrar que atitudes simples podem fazer a diferença e ajudar a salvar vidas”, destacou.

A coordenadora da ação social, professora doutora Dayse Leopoldino, explicou que a iniciativa busca aproximar serviços e informações da população, especialmente de pessoas que enfrentam dificuldades para acessar atendimentos durante a semana.

Além das atividades desenvolvidas pelo Detran-RO, o evento contou com orientações jurídicas gratuitas e a participação de acadêmicos dos cursos de Direito, Educação Física e Estética da Faculdade Metropolitana, ampliando os serviços oferecidos aos moradores da região.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ações realizadas diretamente nos bairros fortalecem o alcance da campanha e ampliam o trabalho preventivo desenvolvido pelo órgão em todo o estado. “A educação é uma das principais ferramentas para transformar comportamentos. Quando trabalhamos com as crianças, disseminamos conhecimento que também chega às famílias, contribuindo para um trânsito mais seguro e humano”, ressaltou.