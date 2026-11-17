Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 17/11/2026 às 08h00

A terça-feira, 17 de novembro, mantém o padrão de forte abafamento e alta disponibilidade de umidade sobre a Região Norte do país. O fluxo contínuo de umidade tropical da Bacia Amazônica interage com o calor desde as primeiras horas do dia, favorecendo a formação de nuvens carregadas que afetam a rotina das capitais e das comunidades produtoras do interior, exigindo atenção redobrada na navegação fluvial e nas estradas vicinais.

Em Palmas (TO) e em polos agropecuários tocantinenses como Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, o tempo fechado predomina desde a manhã, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo de todos os períodos; os termômetros variam entre a mínima de 22°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa atingindo 95%. Em Manaus (AM) e em municípios das calhas dos rios Solimões e Negro, como Tefé, Coari e Parintins, o dia começa com chuva isolada e evolui para pancadas com descargas elétricas à noite, registrando variação de 26°C a 35°C.

Em Porto Velho (RO) e em cidades rondonienses como Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, a terça-feira registra mínima de 24°C e máxima de 34°C, com pancadas de chuva e trovoadas no período noturno. Em Rio Branco (AC) e em polos acreanos como Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, há previsão de chuva isolada com máxima de 35°C. Em Belém (PA) e Macapá (AP), bem como em Santarém, Marabá e Santana, ocorrem chuvas isoladas entre a manhã e a tarde com máximas de 35°C e 34°C, respectivamente, abrindo para poucas nuvens à noite. Já em Boa Vista (RR) e no norte roraimense, o dia terá muitas nuvens sem chuva e máxima de 35°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios do Tocantins, Rondônia, Amazonas, Acre e sul/oeste do Pará.

Validade: terça-feira, 17/11/2026.

Principais riscos: descargas elétricas em áreas abertas e rurais, rajadas de vento pontuais e alagamentos rápidos em trechos urbanos.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).