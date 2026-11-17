Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 17/11/2026 às 08h20

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), está dando continuidade às convocações do concurso público para reforçar os serviços municipais. Nesta segunda-feira (16), o prefeito destacou nas redes sociais a chamada de profissionais da Saúde que vão fortalecer principalmente as equipes do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O reforço faz parte do trabalho da gestão para preencher cargos efetivos e dar mais continuidade ao atendimento à população. Desde setembro, os editais publicados somam 335 convocações, sendo 120 na Saúde e 215 na Educação. Somente nas chamadas de novembro, são 58 convocações nas duas áreas.

Na última chamada da Saúde, foram convocados 38 aprovados: 31 técnicos de enfermagem, três enfermeiros, um médico clínico geral, um técnico ortopédico, um técnico em laboratório e um agente administrativo. Os profissionais devem cumprir as etapas de documentação, avaliação médica e posse antes de iniciar as atividades.

Com a realização do concurso e o avanço das chamadas, Affonso investe na formação de equipes efetivas para atender às necessidades do município. Na Saúde, isso significa reforçar o quadro de profissionais, compor as escalas e dar suporte ao trabalho de quem já atua no cuidado aos pacientes.

A formação dessas equipes também permite que o investimento em treinamento e capacitação tenha continuidade. Ao longo do trabalho, os servidores acumulam experiência, conhecem a rotina das unidades e ajudam a melhorar os serviços oferecidos à população.

Na Educação, as convocações contemplam professores, orientadores, supervisores e profissionais que dão suporte ao funcionamento das escolas. O balanço considera os editais publicados até 10 de novembro e reúne as convocações realizadas, incluindo candidatos chamados para mais de um cargo ou em diferentes chamadas.

Ao dar sequência ao concurso, Affonso Cândido avança no compromisso de fortalecer duas áreas essenciais para Ji-Paraná. Mais do que preencher vagas, a medida ajuda a construir equipes que possam acompanhar as necessidades da cidade e oferecer um atendimento cada vez melhor nas unidades de saúde e nas escolas.

Foto: Bruno Perazzoli