Por Camila Pinheiro

Publicada em 17/11/2026 às 08h14

O fim de semana foi movimentado para os filiados e filiadas do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO). As festas em celebração ao Dia do Servidor Público agitaram algumas regionais nos últimos dias.

Na última quinta-feira (12), os servidores e servidoras da educação de Ouro Preto do Oeste e região e seus familiares puderam aproveitar um delicioso jantar com música, num momento de confraternização e compartilhamento.

Já no sábado (14), a regional Apidiá, de Pimenta Bueno e demais municípios, organizou um almoço que contou a participação de filiados e seus familiares, com realização de sorteios de brindes para quem esteve presente e muita música boa.

Mais tarde, ainda no sábado, a regional Cone Sul, em Vilhena, realizou um jantar temático, que celebrou os anos 60, 70 e 80, e que também contou com a adesão de vários profissionais em educação e seus acompanhantes.

Na ocasião, a presidenta Dioneida Castoldi apresentou os novos diretores, que irão administrar as regionais Apidiá, Centro II e Cone Sul pelos próximos 4 anos.

Em todos os encontros, esteve presente a presidenta da entidade, Dioneida Castoldi, parte da Diretoria Executiva, e alguns membros das diretorias das demais regionais, que agradeceram pela expressiva votação e novamente assumiram o compromisso de dar continuidade ao trabalho e estar mais junto aos filiados.

Estas festas não são apenas atos de celebração, mas também um reconhecimento do SINTERO pelo importante papel desempenhado pelos trabalhadores em educação, que prestam os serviços e fazem a luta social acontecer.