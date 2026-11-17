Por ASSESSORIA

Publicada em 17/11/2026 às 08h31

Cacoal deu um passo importante para ampliar a assistência a pacientes que enfrentam longos processos de recuperação. No dia 9 de novembro, o Ministério da Saúde aprovou o projeto da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), destinada a pessoas que necessitam de acompanhamento hospitalar e reabilitação especializada.

A proposta prevê 15 leitos no Hospital Municipal, com atendimento a pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC), traumatismos, lesões na medula, amputações e fraturas complexas, entre outras condições que comprometem a mobilidade e a autonomia.

15 LEITOS

previstos para cuidados prolongados

Mais de R$ 1 milhão por ano

em recursos federais previstos

A unidade será voltada a pessoas que já superaram a fase mais crítica de uma doença ou acidente, mas ainda precisam recuperar movimentos, reaprender atividades cotidianas e receber cuidados antes de voltar para casa.

“Queremos que cada paciente tenha a oportunidade de recuperar seus movimentos, sua independência e voltar ao convívio da família. Essa conquista representa um cuidado especial com quem mais precisa da saúde pública.”

A aprovação também abre caminho para o município receber mais de R$ 1 milhão anuais em recursos federais, conforme a previsão apresentada pela administração municipal. Os repasses dependem do cumprimento das etapas de habilitação.

Com a implantação da UCP, Cacoal pretende fortalecer o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo continuidade ao tratamento e melhores condições para que pacientes recuperem sua autonomia e qualidade de vida.