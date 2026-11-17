Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/11/2026 às 08h40

Uma ação de policiais do BPTAR na noite desta segunda-feira (16), resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu em uma residência no município de Candeias do Jamari, distante cerca de 20km de Porto Velho.

Segundo a PM, as equipes receberam denúncias do local que estava sendo usado como boca de fumo e conseguiram abordar os suspeitos. Com eles foram apreendidas porções de entorpecentes, objetos de procedência duvidosa e mais de R$500 reais em dinheiro.