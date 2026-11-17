Por G1

Publicada em 17/11/2026 às 09h35

Na reta final de sua passagem pela América do Sul, nesta segunda-feira (16), o papa Leão XIV foi atingido no rosto por um terço atirado por um fiel quando chegava para uma missa de despedida em Lima, no Peru.

Fotos e vídeos mostram o papa levando a mão ao olho pouco depois de ser atingido, enquanto cumprimentava fiéis a caminho da missa.

Em sua passagem de 12 dias no continente o pontífice chamou a atenção pela habilidade de apanhar objetos jogados pela multidão durante suas aparições públicas.