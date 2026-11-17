Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 10h08

A geógrafa Amanda Michalski, assessora da Comissão Pastoral da Terra (CPT), afirmou que há envolvimento de políticos com grilagem de terras e garimpo na região do Baixo Madeira, em Porto Velho. Em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, ela não identificou os envolvidos e disse que denúncias são encaminhadas aos órgãos responsáveis.

“Eu vou dizer que tem envolvimento de políticos ali.”

Amanda mencionou as localidades de Calama e Demarcação ao tratar das ocupações e da exploração dos territórios. Segundo ela, moradores dessas regiões relatam a presença de interesses políticos nas atividades. A entrevistada também citou pistolagem e ameaças, mas não apresentou documentos durante o programa.

Questionada por Robson sobre a existência de deputados envolvidos, a assessora manteve a referência genérica a políticos. Ao ser perguntada se os casos já haviam sido levados às autoridades, respondeu afirmativamente e disse que a CPT acompanha parte das pessoas ameaçadas, orienta a procura por órgãos de proteção e faz denúncias.

A representante da entidade também declarou apoio às operações do Ibama contra o garimpo. O assunto foi abordado a partir das críticas à destruição de máquinas usadas na atividade, feitas pelo deputado federal Lúcio Mosquini em entrevista anterior ao programa.

“Nós apoiamos as ações que são feitas e que são fundamentais.”

Robson questionou se os equipamentos poderiam ser retirados e destinados a outras finalidades. Amanda levantou o risco de que, em um eventual leilão, as máquinas fossem adquiridas por interessados em devolvê-las ao garimpo.

Na avaliação da geógrafa, a atividade afeta os espaços de trabalho e os meios de subsistência dos ribeirinhos. Ela afirmou que a falta de alternativas econômicas contribui para que moradores sejam recrutados para trabalhar no garimpo e defendeu políticas de geração de renda para essas famílias.

As referências a políticos envolvidos com grilagem e garimpo foram feitas sem identificação nominal. Amanda não atribuiu essas práticas a Mosquini.

Ao comentar as posições do deputado sobre a política ambiental do próximo governo de Rondônia, a assessora criticou a proposta de uma Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) voltada ao agronegócio. Segundo ela, a pasta precisa de estrutura para cumprir funções que abrangem fiscalização, gestão de unidades de conservação e atendimento às comunidades.

“A gente vê isso como a tentativa mesmo de tirar a questão ambiental da pauta do governo.”

Amanda questionou, em particular, como seriam analisados registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) sobrepostos a unidades de conservação e terras indígenas. Ela manifestou preocupação com a possibilidade de haver pressão por mudanças nos limites das áreas protegidas para permitir a regularização de ocupações.

A hipótese foi apresentada como um risco decorrente da orientação discutida na entrevista, e não como uma medida já adotada. Ao tratar das tentativas de redução de unidades de conservação, a representante da CPT afirmou:

“Isso é um ataque às unidades de conservação.”

A assessora disse que a entidade discute estratégias para atuar diante de medidas que considere prejudiciais à proteção ambiental e aos direitos das populações do campo. Questionada sobre o uso da palavra “enfrentamento”, esclareceu que se referia à mobilização jurídica e à articulação com instituições do sistema de Justiça.

Ela também afirmou que a CPT mantém disposição para conversar com o poder público.

“Quem quiser conversar conosco, nós iremos estar à disposição.”

Na área econômica, Amanda defendeu incentivos para aumentar a produção nas áreas já utilizadas e investimentos em atividades ligadas à floresta, como a coleta de frutos e a extração de óleos de copaíba e andiroba. Segundo ela, essas alternativas dependem de políticas de processamento, comercialização e acesso aos mercados.

Sobre a regularização fundiária, sustentou que a titulação precisa ser acompanhada de condições para a permanência das famílias nas propriedades. Citou escoamento da produção, saúde e educação, além de oportunidades para os jovens, como medidas necessárias para reduzir a venda de pequenos lotes e a concentração de terras.

Assista na íntegra: