Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/11/2026 às 11h02

A partir de 6 de janeiro, Rondônia terá um novo governador, após 8 anos de Marcos Rocha (PSD). E o futuro chefe do Poder Executivo do Estado também será um Marcos, mas o Rogério, senador, presidente regional do PL, que foi eleito em primeiro turno nas eleições de outubro com 57,02% dos votos válidos.

Rocha, apesar de ter chegado ao governo sem passar por nenhum outro cargo eletivo, tendo sido eleito em 2018 pelo PSL e reeleito em 2024 pelo União Brasil, deixa um saldo positivo em sua longa passagem pelo Governo do Estado. Foram mínimas as ações policiais, quase inevitáveis em uma administração pública. Teve problemas em 2019, quando ocorreu um pedido de impeachment, arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa porque não houve comprovação de má-fé.

Também houve críticas sobre a liberação de viaturas à Polícia Militar em período eleitoral. Nada que possa ofuscar a boa passagem de Rocha pelo Governo do Estado. Não foi um primor de administração, mas esteve dentro da normalidade do que se espera de uma administração pública, que é complexa e totalmente diferente da iniciativa privada.

Também não há como ignorar as ações políticas do ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, no primeiro mandato. Articulador dos mais eficientes, ótimo político de bastidores, Júnior foi fundamental nos primeiros 4 anos do Governo Rocha. Tanto que se elegeu vice-governador para o segundo mandato. Posteriormente, teve um desentendimento com Rocha e ficou isolado no governo devido a divergências internas, mas teve sua fatia positiva no governo.

O trabalho de Luana Rocha, esposa de Marcos, na Secretaria de Ação Social, com a aplicação de vários programas, é destaque na administração Rocha. Hoje, cerca de 5 mil famílias recebem, em oito cidades do interior e em Porto Velho, através de 27 restaurantes credenciados, o Prato Fácil, ao custo simbólico de R$ 2.

Mulher Protegida, Meu Sonho, Vencer, Pão Nosso e Mamãe Cheguei são programas fundamentais no apoio às famílias em condições de vulnerabilidade.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não foi um primor, mas deu conta do recado. As rodovias estaduais estão até bem cuidadas, apesar de Rondônia ter clima diferenciado, com somente duas estações climáticas: verão, com seca e chuvas esparsas durante cerca de seis meses, e inverno, com a mesma duração, quando chove torrencialmente quase todos os dias.

As dificuldades maiores foram as mesmas da maioria dos administradores públicos: a saúde e a educação. Comenta-se que o governador eleito Marcos Rogério nomeará o vice-governador eleito, deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), secretário de Educação. Caso a informação seja confirmada, será um desafio não somente para ele, que gosta desse tipo de missão, mas também para o futuro governo.

Mas a dificuldade maior será na saúde, que é o calcanhar de Aquiles de praticamente a totalidade dos administradores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Rocha teve vários secretários, mas nenhum conseguiu atender às necessidades do segmento.

Rocha também não foi um perseguidor e sempre teve um bom relacionamento com a imprensa e com os demais Poderes, Legislativo e Judiciário, além da iniciativa privada.

Nos últimos cinco meses, Rocha foi mais um viajante que um administrador público. Em várias oportunidades, foi para o exterior em missão oficial. Há quem diga que foi aproveitar um pouco das mordomias que o cargo oferece. Afinal de contas, os problemas são muitos.

Falta pouco mais de um mês para Rocha deixar o cargo, o que ocorrerá em 6 de janeiro, nova data aprovada no Congresso Nacional. Espera-se muito do futuro governador, Marcos Rogério, que já foi vereador, deputado federal e está senador. Rocha não ocupou nenhum cargo eletivo antes de eleger-se governador.

O desafio de Rogério não é somente governar, mas conseguir manter Rondônia em destaque na agricultura, na pecuária e na oferta de empregos. Rondônia é um Estado com pouco mais de 40 anos de emancipação político-administrativa, que precisa urgentemente iniciar um processo de industrialização para que possa manufaturar um pouco do que produz na pecuária e na agricultura, dentre outras prioridades.