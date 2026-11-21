Por Assessoria

Publicada em 21/11/2026 às 10h55

Uma emenda parlamentar da deputada federal Sílvia Cristina (PP) contribuiu para a implantação da Teleneuro em Ouro Preto do Oeste, iniciativa que vai ampliar o acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento de crianças neurodivergentes em Rondônia. O serviço funciona em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe e também recebeu recursos destinados pelo deputado estadual Laerte Gomes.

Sílvia participou da inauguração ao lado de Laerte e do prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, idealizador do projeto. Durante a apresentação, a deputada destacou que a estrutura representa um avanço para famílias que enfrentam dificuldades para conseguir avaliação especializada e iniciar o tratamento de suas crianças.

A parlamentar contou que, ao conhecer a proposta apresentada por Charles, incentivou o prefeito a buscar a parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. Com atendimento por telemedicina, a iniciativa pretende aproximar os especialistas das famílias e ampliar a assistência na região.

“Há tanta dificuldade de fechamento de diagnóstico, de início de tratamento de crianças com autismo ou neurodivergentes. Agora, sim, é um novo momento”, afirmou a deputada.

Charles Gomes agradeceu o apoio de Sílvia Cristina e ressaltou que a parceria ajudou a transformar o projeto em realidade. Segundo o prefeito, os atendimentos começarão com pacientes de Vale do Paraíso, encaminhados pela regulação, e terão continuidade com os demais municípios consorciados.

“A palavra é gratidão. Se isso está acontecendo, com certeza, é porque a parceria da deputada foi o que nos incentivou e estimulou para que a gente corresse atrás”, declarou Charles.

Ao destacar a destinação das emendas, Sílvia reconheceu a contribuição de Laerte Gomes e defendeu novas parcerias para dar continuidade ao trabalho. Nas redes sociais, a deputada também parabenizou Charles e o presidente do Cimcero, Gio Damo, pela iniciativa.

“Cuidar das nossas crianças é investir no futuro”, ressaltou a parlamentar.