Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 21/11/2026 às 10h59

O temporal que devastou a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20), resultou na morte do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Ronaldo Machado Salles, do PSDB. A direção estadual do partido emitiu nota lamentando a tragédia.

"Ronaldo dedicou parte de sua trajetória à vida pública e ao trabalho em favor da comunidade de Tupanciretã, deixando sua contribuição à história política do município e do nosso partido", destacou a legenda.

Ronaldo Machado é uma das três pessoas que morreram em decorrência do temporal da madrugada. A identidade das outras duas não foi informada publicamente até o momento.

A chuva, acompanhada de ventos, foi tão forte que destruiu cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do município que tem pouco mais de 20 mil habitantes. A tempestade ocorreu por volta das 3h. Também há o registro de 60 feridos no desastre.

Outras cidades gaúchas, como São Domingos do Sul, Lagoa Vermelha, Londolfo Collor e Júlio de Castilhos também sofreram estragos significativos.

O governo do estado contabiliza 37 ocorrências climáticas em 33 municípios distintos, com predomínio de vendavais, granizo, enxurradas e chuvas intensas. Houve registro de danos humanos ou materiais em 30 municípios.

Mais cedo, o governo federal determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. A equipe vai atuar no atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.