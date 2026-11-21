Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/11/2026 às 10h55

Duas propostas voltadas à atividade econômica e à regularização ambiental foram encaminhadas pelo deputado estadual Alex Redano durante o período em que esteve à frente do Governo de Rondônia. Uma delas trata da simplificação do licenciamento ambiental para empreendimentos. A outra prevê a possibilidade de recuperação de áreas embargadas por meio de sistemas agroflorestais que permitam conciliar reflorestamento e geração de renda.

No caso do licenciamento ambiental, a iniciativa tem como referência a Lei Federal nº 15.190/2025. A proposta busca tornar os procedimentos mais rápidos para empreendimentos, incluindo postos de combustíveis e atividades empresariais de maior porte. A intenção apresentada é reduzir a burocracia relacionada à obtenção das autorizações ambientais e facilitar a realização de investimentos no estado.

A segunda medida envolve o chamado reflorestamento produtivo, desenvolvido por meio de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Pela proposta, áreas submetidas a embargo poderiam ser recuperadas com o cultivo de espécies de interesse econômico, entre elas café, cacau, guaraná e açaí.

O modelo apresentado pretende permitir que produtores rurais desenvolvam atividades capazes de gerar renda durante o processo de recuperação ambiental. A proposta estabelece uma relação entre a recomposição das áreas afetadas, o cumprimento da legislação ambiental e a manutenção das atividades produtivas das famílias que dependem do campo.

Ao divulgar as iniciativas, Redano defendeu a redução de entraves burocráticos para produtores e empreendedores. Segundo o parlamentar, as medidas foram encaminhadas durante sua passagem pelo comando do Executivo estadual, com o objetivo de estimular a produção e criar condições para novos investimentos em Rondônia.

As duas propostas foram apresentadas como instrumentos para associar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental. O material divulgado informa que as iniciativas ficaram encaminhadas, sem detalhar a etapa de tramitação em que se encontram.