Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 21/11/2026 às 11h30

O reconhecimento dos professores que desenvolvem e orientam projetos de tecnologia nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino marcou o resultado do Concurso Professores de Destaque Microkids 2026, divulgado na terça-feira (17), durante transmissão ao vivo por meio de plataforma online. Entre os profissionais reconhecidos está a professora Maressa Floriano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire, de Vilhena, que conquistou o 1º lugar na premiação. A iniciativa valoriza a dedicação dos educadores no acompanhamento e incentivo aos estudantes na criação de jogos digitais.

O concurso avaliou os projetos inscritos com base em critérios técnicos estabelecidos em edital, somados à pontuação de engajamento. A premiação também valoriza a participação dos professores no desenvolvimento de atividades que integram tecnologia, criatividade e práticas pedagógicas ao cotidiano escolar.

Entre os profissionais reconhecidos está a professora Maressa Floriano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire, de Vilhena, que conquistou o 1º lugar na premiação

O titular da Seduc, Alisson Maia, destacou a importância dos educadores para o desenvolvimento de projetos inovadores nas escolas. “O trabalho dos professores é fundamental para transformar as possibilidades oferecidas pela tecnologia em experiências de aprendizagem. O reconhecimento também valoriza o acompanhamento, a orientação e o incentivo que os profissionais oferecem aos estudantes durante todo o processo de criação.’’

A superintendente de educação de Vilhena, Nilta Moreira, ressaltou que o concurso representa um incentivo à inovação nas práticas pedagógicas, ao estimular os professores a incorporarem recursos tecnológicos ao cotidiano escolar. Segundo ela, a iniciativa também reconhece o empenho dos profissionais que buscam ampliar seus conhecimentos e se apropriar das ferramentas disponíveis para tornar as aulas mais dinâmicas e contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.

A gerente da Gerência de Apoio Pedagógico Integrado (GAPI), Paula Fernanda Benarrosh, evidenciou que o projeto fortalece a integração da educação digital ao currículo escolar. “A iniciativa está alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação e promove o desenvolvimento do pensamento computacional e a inclusão digital. Além disso, incentiva o protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento e amplia as possibilidades de aprendizagem por meio da tecnologia”.

A iniciativa integra as ações do projeto Rondônia Educacional na Era Digital, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Educação Básica (CEB) e da Gerência de Apoio Pedagógico Integrado (Gapi). A parceria com a empresa que utiliza uma plataforma brasileira de tecnologia educacional para incentivar o pensamento computacional, a cultura digital e o desenvolvimento de habilidades pedagógicas.

Iniciado em 2021, o projeto estimula estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental a desenvolver jogos digitais, aplicando conhecimentos de programação e exercitando a criatividade, o raciocínio lógico e a resolução de problemas. A proposta também fortalece a atuação dos professores como orientadores das atividades e mediadores da aprendizagem.