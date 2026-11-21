Por Jean Carla Costa

Publicada em 21/11/2026 às 11h39

Após cerca de quatro anos de paralisação, a retomada do abate de jacarés na Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã, em Porto Velho, abre novas perspectivas de renda para as famílias da comunidade. A atividade envolve o manejo sustentável dos animais e a regularização da estrutura de processamento, com oportunidades de comercialização da carne.

Durante visita à comunidade, o prefeito Léo Moraes entregou ao presidente da cooperativa CoopCuniã, Ronaldo Rodrigues, a licença de operação do abatedouro e a certificação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Os documentos marcam uma nova etapa para a produção comunitária.

Para Edervando Souza Araújo, integrante da equipe de manejo e morador da reserva, o projeto representa uma fonte complementar de renda para as famílias.

“É uma renda a mais para a comunidade, que se soma a outras atividades. Ganhamos no presente e temos perspectivas para o futuro”.

A continuidade do trabalho também é importante para os moradores envolvidos na atividade. Hadegilton Lopes, que integra a equipe de manejo, destaca a necessidade de manter o projeto em funcionamento e transmitir esse conhecimento às próximas gerações.

NOVAS POSSIBILIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

A produção tem perspectiva de comercialização em Porto Velho, com a participação da Agroindústria Rei do Pirarucu. A empresa deverá adquirir a maior parte da carne de jacaré para reprocessamento e fabricação de linguiça, o que amplia as possibilidades de aproveitamento e agregação de valor ao produto.

O empreendedor Andrio Berto destaca a oportunidade de desenvolver novos produtos para o mercado regional.

“Nossa proposta é trabalhar essa carne, realizar o reprocessamento e produzir linguiça de jacaré, oferecendo ao consumidor uma nova opção e valorizando um produto que tem origem na produção comunitária do Lago do Cuniã”.

A fabricação de derivados é uma das possibilidades para ampliar a comercialização da carne produzida na reserva. A proposta aproxima o trabalho da cooperativa das atividades de processamento e venda ao consumidor.

O prefeito Léo Moraes destacou as perspectivas abertas pela entrega dos documentos à CoopCuniã.

“Essa é uma conquista histórica, que abre caminho para a comercialização da carne de jacaré e coloca o Lago do Cuniã em evidência, com potencial para alcançar mercados em todo o Brasil”, destacou o prefeito.

Além da regularização da estrutura de processamento, a retomada envolve apoio técnico e organização da produção. Essas ações contribuem para o desenvolvimento da atividade e para a participação das famílias na economia comunitária.

O secretário municipal de Agricultura, Douglas Bener, ressaltou o trabalho da Prefeitura, por meio da Semagric, nesse processo.

“É um trabalho de articulação e apoio técnico que valoriza o potencial da região e cria novas oportunidades para as comunidades tradicionais”.

O acompanhamento da atividade também passa pela organização das etapas de produção e comercialização. O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Herlan Alves Lopes, ressalta que esse trabalho, aliado ao suporte técnico, é fundamental para a continuidade do manejo.

PESQUISA E VALORIZAÇÃ PRODUTO

A iniciativa conta com a participação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio de pesquisas sobre a qualidade da carne. A professora Jucilene Braitenbach, do curso de Engenharia de Pesca, explicou que serão analisados diferentes cortes, como lombo, cauda, coxa e iscas, para identificar características nutricionais, textura e composição.

“Vamos avaliar as diferenças entre os cortes e como fatores como alimentação, tamanho e peso dos animais influenciam a qualidade da carne”.

Além das pesquisas, está em andamento o processo de Indicação Geográfica do Jacaré-Cuniã, que busca reconhecer a origem e valorizar o produto. A expectativa é que essas iniciativas fortaleçam o cooperativismo e ampliem as oportunidades de comercialização e renda para as famílias extrativistas.