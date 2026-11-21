Por Bruna Farias

Publicada em 21/11/2026 às 11h45

A construção do novo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), em Porto Velho, está na fase final, com cerca de 80% dos serviços executados. A obra, de responsabilidade da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo de Rondônia (Fease), conta com fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e será destinada ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação.

Com capacidade para atender 90 adolescentes, a unidade terá ambientes planejados para atividades educacionais, profissionalizantes e acompanhamento especializado, oferecendo suporte ao desenvolvimento pessoal e ao processo de reintegração social.

Segundo o secretário da Seosp, Victor Souza, a atuação integrada entre as secretarias contribui para o desenvolvimento e a qualidade da obra. “O acompanhamento técnico realizado pela Seosp contribui para que a obra seja executada conforme os padrões estabelecidos, garantindo atenção à qualidade dos serviços. Em parceria com a Fease, trabalhamos para que essa estrutura ofereça condições adequadas ao atendimento socioeducativo”, salientou.

INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA

A construção do Case conta com investimento de mais de R$ 26 milhões, provenientes de recursos do governo de Rondônia, por meio da Fease. Entre os espaços previstos estão cinco módulos, sendo quatro alojamentos com capacidade para 20 adolescentes cada, e um para dez, totalizando 90 vagas. A estrutura inclui ainda alojamento para oito agentes socioeducativos, bloco administrativo, quatro bases de apoio e ambientes destinados ao atendimento técnico.

O espaço contará com capacidade para atender 90 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

O complexo também contará com enfermaria, cozinha, refeitório, espaços para visitantes e demais instalações de apoio, que darão suporte ao funcionamento da unidade e às atividades desenvolvidas pelos profissionais.

EDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO

Além dos espaços de internação e atendimento, o Case terá bloco escolar, oficinas, salas multiuso e quadra poliesportiva. A estrutura permitirá a realização de atividades pedagógicas, esportivas e de qualificação profissional, contribuindo para o desenvolvimento dos adolescentes durante o cumprimento das medidas socioeducativas.

Para o presidente da Fease, Antonio Silva, a nova estrutura representa um avanço para o sistema socioeducativo estadual. “A construção do Centro Socioeducativo representa um avanço para Rondônia, com uma estrutura que atende aos parâmetros arquitetônicos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e contempla espaços voltados à educação e ao desenvolvimento profissional, emocional e social dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas”, destacou.