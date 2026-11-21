Por Andréia Fortini

Publicada em 21/11/2026 às 11h36

O documento “Linha de Cuidado da Pessoa Acometida pela Hanseníase – Rondônia”, lançado pelo governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com o Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ) evidencia a organização e padronização do fluxo da pessoa acometida pela hanseníase nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa assegura um atendimento contínuo e integral, desde a suspeita da doença, o diagnóstico e o tratamento até a reabilitação física e cirúrgica, no estado de Rondônia.

A publicação eletrônica, disponível para download na página da Agevisa/RO e no Arca da Fiocruz-RJ, é um guia técnico estruturado para orientar profissionais dos 52 municípios nas sete regiões de saúde do estado. O material estabelece diretrizes claras para descentralizar o atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS), garantir o diagnóstico oportuno, prevenir incapacidades físicas e combater o estigma social.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

O material possibilita garantir o diagnóstico oportuno, prevenir incapacidades físicas e combater o estigma social

Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a definição e a padronização dos fluxos representam um avanço estratégico na vigilância epidemiológica estadual. Em Rondônia, a série histórica de 10 anos (2016 a 2025) da detecção de casos novos de hanseníase evidencia uma redução importante na taxa de detecção geral, passando de 26,3 para 22,5 casos por 100 mil habitantes. “Embora Rondônia tenha registrado essa queda, a doença ainda exige vigilância permanente. Unir a expertise da nossa equipe técnica à da Fiocruz nos permite entregar um instrumento prático que integra a atenção básica e a média e alta complexidade, garantindo respostas rápidas para interromper a cadeia de transmissão”.

CUIDADO INTEGRAL

A coordenadora estadual de Controle da Hanseníase (CECH/Agevisa/RO), Carmelita Ribeiro Filha Coriolano, ressaltou que a Linha de Cuidado foi elaborada a partir da realização de oficinas com profissionais de diversos setores do Sistema Único de Saúde (SUS). “Os encontros evidenciaram o alinhamento do fluxo assistencial nas Redes de Atenção à Saúde, assegurando maior integração entre os pontos de atenção e qualificando o acompanhamento dos usuários”.

Desenvolvida em cooperação com a Fiocruz, a ferramenta traduz normas técnicas em fluxogramas que abrangem desde o acolhimento até a reabilitação, com o objetivo de promover um cuidado contínuo, humanizado e resolutivo em todo o território rondoniense.