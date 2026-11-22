Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 22/11/2026 às 09h10

Após duas semanas de reuniões com o Governo de Rondônia para cobrar a liberação dos recursos do convênio, Affonso Cândido (PL) anunciou, em entrevista à rádio, a volta do serviço de fechamento das valas abertas durante a instalação da rede de esgoto em Ji-Paraná. Segundo o prefeito, o Estado fez o pagamento à empresa contratada pela Prefeitura, e a ordem de serviço para a retomada já foi emitida.

“O morador não pode continuar pagando esse preço”, afirmou Affonso. O prefeito reconheceu que os moradores têm razão em cobrar providências, especialmente em ruas onde as valas dificultam até a entrada e a saída de casa. Ele destacou que a rede de esgoto é necessária para melhorar o saneamento da cidade e que o fechamento das valas precisa acompanhar o avanço da instalação da tubulação.

A implantação da rede começou em 2019, com recursos federais e contrapartida do Governo de Rondônia. Segundo Affonso, a Prefeitura assumiu a contratação de uma empresa para fechar as valas por meio de um convênio com o Estado. O prefeito explicou que o serviço foi interrompido após cerca de dois meses sem repasses e que, na ocasião da entrevista, havia quase quatro quilômetros de valas abertas no município.

Affonso agradeceu às equipes da Prefeitura que participaram das reuniões e ao deputado estadual Laerte Gomes pelo apoio nas tratativas com o Estado. Com a retomada anunciada, o prefeito informou que a Prefeitura segue cobrando a liberação dos recursos do convênio para manter o fechamento das valas em andamento e evitar uma nova interrupção.

Foto: Caíque Brilhante