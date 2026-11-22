Por Viviane Bessa

Publicada em 22/11/2026 às 09h00

A previsão para este domingo (22) indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maior parte da Região Norte, com exceção do Amapá e do nordeste do Pará, que registram predomínio de muitas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Acre, todo o estado apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital, Rio Branco, os termômetros marcam mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Em Rondônia, a condição também é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o território. Em Porto Velho, a temperatura varia entre 25°C e 35°C.

No Amazonas, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, sul e centro do estado, enquanto o norte e o nordeste têm possibilidade de chuva isolada. Em Manaus, o dia será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mínima de 26°C e máxima de 35°C.

Em Roraima, o norte do estado registra pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e o centro-sul tem possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, a mínima prevista é de 27°C e a máxima chega a 36°C, com possibilidade de chuva isolada.

No Pará, o sul e o sudoeste têm pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a faixa central e o noroeste registram possibilidade de chuva isolada, e o nordeste fica com muitas nuvens. Em Belém, o céu permanece com muitas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 36°C.

No Amapá, todo o estado tem predomínio de muitas nuvens. Na capital, Macapá, a mínima fica em 25°C e a máxima atinge 35°C.

No Tocantins, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em praticamente todo o estado, com exceção do extremo norte, onde há possibilidade de chuva isolada. Em Palmas, os termômetros variam entre 24°C e 33°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).