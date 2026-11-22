Por Pimenta Virtual

Publicada em 22/11/2026 às 09h30

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (22), próximo à entrada da Linha 48, a cerca de 13 quilômetros do trevo de Espigão do Oeste. Motorista do carro ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Um grave acidente de trânsito deixou dois homens mortos na manhã deste domingo, 22 de novembro de 2026, na RO-387, nas proximidades da entrada da Linha 48, a aproximadamente 13 quilômetros do trevo de Espigão do Oeste. A colisão frontal envolveu uma motocicleta Honda Bros, ocupada pelas duas vítimas, e um Jeep Compass.

Conforme as informações levantadas pelo Pimenta Virtual, o acidente ocorreu por volta das 5h, quando a motocicleta seguia pela rodovia no sentido Pimenta Bueno a Espigão do Oeste.

Ao chegar às proximidades da entrada da Linha 48, a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Jeep Compass. Com a violência do impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados a vários metros de distância, enquanto o veículo de duas rodas ficou bastante danificado.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que os dois homens que estavam na motocicleta já não apresentavam sinais vitais.

Uma das vítimas foi identificada

Uma das vítimas foi identificada inicialmente como Gustavo, de 32 anos. Conforme informações repassadas por familiares, ele trabalhava em uma propriedade rural localizada na região da Linha 48.

A proximidade do acidente com a entrada da estrada rural levantou a possibilidade de que os ocupantes da motocicleta estivessem se dirigindo à propriedade. Entretanto, essa circunstância ainda não foi confirmada.

Até o momento das informações obtidas pela reportagem, a identidade da segunda vítima não havia sido confirmada.

Motorista do Jeep Compass foi encaminhado ao hospital

O Jeep Compass era conduzido por um empresário conhecido na região, que atua no ramo farmacêutico.

Segundo as informações apuradas, ele sofreu escoriação e relatava dores na região das costelas. O motorista recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Familiares do empresário também compareceram ao local após o acidente e informaram à reportagem que ele estava passando bem, apesar dos ferimentos.

Perícia esteve no local do acidente

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar o local até a chegada da perícia técnica.

Os peritos fizeram os levantamentos necessários para documentar as circunstâncias da colisão e reunir elementos que possam contribuir para a investigação.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, os corpos das duas vítimas foram liberados para a funerária de plantão, responsável pelos encaminhamentos necessários.

Familiares de uma das vítimas chegaram ao local posteriormente, quando as equipes já haviam realizado os primeiros atendimentos. Um deles informou à reportagem que Gustavo trabalhava em uma fazenda na região da Linha 48.

Embora tenha sido confirmada a invasão da pista contrária pela motocicleta, as circunstâncias que levaram à manobra ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

O acidente deixa mais duas vítimas fatais no trânsito da RO-387 e reforça a preocupação com a segurança dos motoristas e motociclistas que utilizam a rodovia entre Pimenta Bueno e Espigão do Oeste.