Por Newsrondonia.com

Publicada em 22/11/2026 às 09h20

Um caminhoneiro foi baleado na noite deste sábado (21), durante um ataque a tiros no residencial Porto Madeira 3, localizado na rua Maitá, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho. A vítima foi atingida por dois disparos, um no braço direito e outro na coxa direita.

De acordo com informações apuradas, um casal em uma motocicleta Honda Biz entrou no residencial. O homem pilotava o veículo, enquanto a mulher estava na garupa. Em seguida, foram efetuados aproximadamente seis disparos de arma de fogo.

Durante a ação, o caminhoneiro acabou atingido por dois tiros. Após o ataque, ele foi socorrido em um carro particular e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste. A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para tentar localizar e prender os envolvidos no ataque.