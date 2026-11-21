Por pvhnoticias.com

Publicada em 21/11/2026 às 09h00

O comerciante Jesualdo de 60 anos, morreu e um homem foi baleado durante ataque a tiros em um bar no cruzamento das Ruas Sheila Regina com Neuza, bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho na noite desta sexta-feira (20).

De acordo com testemunhas, o comerciante atendia um cliente pela grade do estabelecimento, quando dois criminosos chegaram de moto e um deles fez vários disparos em direção ao homem que estava do lado de fora e saiu correndo mesmo baleado na perna, depois a dupla fugiu.

O comerciante ainda tentou correr no momento do tiroteio, mas foi atingido com um disparo na nuca que transfixou saindo na testa, e caiu morto. O Samu constatou o óbito e realizou atendimento no homem baleado que recusou ser socorrido.

Durante os trabalhos da perícia foram encontradas 10 capsulas de pistola calibre 9mm e um projétil espalhados no meio da rua. O corpo foi removido pelo rabecão ao IML, enquanto o DHPP deu início às investigações de mais um assassinato.