Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 21/11/2026 às 08h10

Uma ação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de 303 quilos de maconha do tipo skunk na manhã desta sexta-feira (20), na BR-429, nas proximidades da área urbana do município de Seringueiras, em Rondônia. O motorista do veículo foi preso.

A apreensão ocorreu durante as operações Sinergia – CRP II e Brasil contra o Crime Organizado – BPFRON, com a participação da Polícia Militar, por meio do 11º e 2º Batalhões, em conjunto com a Polícia Civil, através do Denarc, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação teve início após denúncias de moradores sobre uma picape que transitava em atitude suspeita pela BR-429. Diante das informações, as equipes organizaram uma barreira policial nas proximidades de Seringueiras.

Durante a abordagem de uma Fiat Strada, os policiais localizaram diversos fardos de substância entorpecente no interior do veículo. Após a pesagem, foi constatado o total de 303 quilos de maconha tipo skunk.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

As forças de segurança continuam as diligências e mantêm o cerco na região, com o objetivo de localizar e apreender possíveis novas cargas de drogas, além de identificar e prender outros envolvidos com o tráfico de entorpecentes.