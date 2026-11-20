Por NewsRondônia

Publicada em 20/11/2026 às 10h00

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar no final da tarde desta quinta-feira (19), durante uma ação no residencial Porto Madeiro III, em Porto Velho (RO). A ocorrência foi registrada por equipes do 5º Batalhão, por meio da Força Tática, que apreenderam mais de 1,5 quilo de maconha no local.

Entre os presos estão dois homens que estavam foragidos da Justiça. As outras duas pessoas detidas são mulheres que estavam com eles no imóvel. A operação foi coordenada pelo CRP I, com atuação sob o comando do tenente-coronel Jair e do tenente-coronel Amorim.

Durante as diligências, os policiais localizaram os dois homens com mandados de prisão em aberto. No imóvel, também encontraram e apreenderam mais de um quilo e meio de maconha. As quatro pessoas foram conduzidas ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça.

A ação faz parte das operações Sentinela e Fecha Boca, iniciativas que intensificam o policiamento ostensivo e as ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Porto Velho.