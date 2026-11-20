Por pvhnoticias.com

Publicada em 20/11/2026 às 10h10

Uma ação da Secretaria de Segurança do Estado na tarde desta quinta-feira (19), resultou na prisão de vários investigados por diversos crimes em Porto Velho. A Operação foi denominada “Fecha Boca”.

De acordo com o Secretário de Segurança Hélio Pachá, a ação que conta com participação de policiais Militares, Civis e Penais, tem como objetivo o cumprimento de 26 mandados judiciais contra suspeitos de envolvimento com roubos, furtos, tráfico de drogas e receptação, em pontos distintos na capital.

Os investigados presos estão sendo encaminhados ao Departamento de Flagrantes e Sede do Denarc. Drogas e outros materiais ilícitos foram apreendidos.