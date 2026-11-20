Karoline Lima compartilhou nos stories do Instagram um registro de Zé Felipe fazendo um coração com a mão em sua direção durante um show em Salvador. A apresentação ocorreu na noite desta quinta-feira (19), na festa “Uma Por Ano”, realizada na Casa Pia de São Joaquim.
A influenciadora acompanhava o evento com amigos e registrou a interação com o cantor pelo celular. Ao longo da noite, também publicou vídeos cantando e dançando na festa.
Antes da apresentação, o programa Melhor da Tarde, da Band, havia informado que Zé Felipe convidara Karoline e outra influenciadora para a área VIP do evento.
Karoline confirmou recentemente o fim do noivado com o jogador Léo Pereira, do Flamengo. A interação divulgada por ela, porém, não confirma envolvimento amoroso com o cantor.
A programação da festa também reuniu apresentações de Léo Santana, Felipe Amorim, Rogerinho e da DJ Larissa Fagundes.
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