Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 09h40

Karoline Lima compartilhou nos stories do Instagram um registro de Zé Felipe fazendo um coração com a mão em sua direção durante um show em Salvador. A apresentação ocorreu na noite desta quinta-feira (19), na festa “Uma Por Ano”, realizada na Casa Pia de São Joaquim.

A influenciadora acompanhava o evento com amigos e registrou a interação com o cantor pelo celular. Ao longo da noite, também publicou vídeos cantando e dançando na festa.

Antes da apresentação, o programa Melhor da Tarde, da Band, havia informado que Zé Felipe convidara Karoline e outra influenciadora para a área VIP do evento.

Karoline confirmou recentemente o fim do noivado com o jogador Léo Pereira, do Flamengo. A interação divulgada por ela, porém, não confirma envolvimento amoroso com o cantor.

A programação da festa também reuniu apresentações de Léo Santana, Felipe Amorim, Rogerinho e da DJ Larissa Fagundes.