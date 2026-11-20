Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 09h50

PORTO VELHO, RO – Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um acidente envolvendo cinco veículos na BR-364, no trecho entre Ariquemes e Jaru, em Rondônia. Ao todo, 11 pessoas estiveram envolvidas na ocorrência, que mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O trânsito na rodovia ficou comprometido durante os trabalhos de atendimento e perícia.

Entre os veículos envolvidos estavam três carros de passeio e duas carretas. Um dos automóveis ficou completamente destruído após a sequência de colisões. Um taxista também foi encontrado às margens da rodovia, enquanto um veículo da saúde e uma das carretas estiveram entre os atingidos.

O acidente teve início quando um motorista que trafegava no sentido Jaru tentou realizar uma ultrapassagem e atingiu uma carreta que seguia na direção contrária. Conforme as informações levantadas no local, a manobra foi considerada inadequada, mesmo tendo ocorrido em um trecho onde a ultrapassagem era permitida.

Após o primeiro impacto, uma das carretas saiu da pista ao perder o controle, arrastando outro veículo. Um automóvel que seguia no sentido oposto também ficou desgovernado. Durante a sequência de colisões, houve um capotamento que deixou cinco vítimas com ferimentos de diferentes gravidades.

Os feridos receberam atendimento das equipes do Samu, com apoio dos bombeiros e da Polícia Militar. A perícia também foi acionada para realizar os levantamentos necessários sobre as circunstâncias do acidente e permitir a normalização do tráfego.

Segundo a avaliação realizada no local, a falta de atenção e a execução de uma ultrapassagem de alto risco contribuíram para a ocorrência. Embora a manobra tenha sido feita em um trecho permitido, as condições de segurança necessárias não teriam sido observadas.

Diante do acidente, foi reforçada a orientação para que os condutores mantenham velocidade compatível com as condições da rodovia, realizem ultrapassagens somente em locais autorizados e observem os cuidados necessários durante os deslocamentos, especialmente com a proximidade do feriado e das viagens de fim de ano.