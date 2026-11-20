Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 09h51

Netinho de Paula afirmou ter recebido a confirmação de cura de um câncer na tireoide após passar por cirurgia em outubro. Em entrevista à RedeTV!, o cantor de 56 anos também falou sobre sua relação com a morte e disse que, desde a infância, acreditava que teria uma vida curta.

O ex-vocalista do Negritude Júnior associou esse pensamento à perda da mãe. Ela morreu aos 33 anos, quando ele tinha 11.

“Já estou no lucro há um tempo. Não tenho medo de nada”, declarou.

O diagnóstico surgiu entre julho e agosto, em exames de rotina. Segundo o relato, Netinho não apresentava sintomas. A retirada do tumor ocorreu em 7 de outubro, em uma cirurgia que durou aproximadamente uma hora e meia e exigiu um dia de internação.

Embora o câncer não fosse considerado agressivo, a possibilidade de comprometimento da voz preocupou o artista antes do procedimento. Uma semana depois da operação, ele recebeu a notícia de que estava curado.

A recuperação, porém, continua. O cantor relatou que a voz foi afetada pela cirurgia e ainda exige cuidados.

Ao recordar o receio de morrer jovem, Netinho também mencionou os sete filhos e as experiências que procurou viver. “Sempre achei que eu ia morrer cedo”, afirmou.