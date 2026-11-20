Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 09h36

A disputa judicial por patrimônio entre Stênio Garcia e as filhas, Cássia e Gaya, teve novos desdobramentos nesta quinta-feira (19), com acusações públicas do ator e a defesa dele descartando, por enquanto, uma conciliação. Em publicação no Instagram, o artista de 94 anos associou o conflito a problemas de saúde e escreveu: “Não basta me roubarem, agora querem me matar!”.

Cássia e Gaya não haviam se manifestado sobre as declarações até a publicação da reportagem.

O advogado do ator, Luiz Matovani, informou que a defesa das filhas apresentou uma nova petição sobre a permanência de uma das partes no imóvel em disputa. Ele também questionou a tentativa de garantir a presença de Stênio em uma audiência de mediação.

Ao comentar o processo, o artista alegou que as filhas não pagaram um valor de R$ 2.166 determinado pela Justiça. Disse ainda que o contato com Gaya passou a ocorrer por meio de advogados em 2023. Embora tenha afirmado que ama as duas, declarou que não pretende abrir mão dos direitos que reivindica.

Na mesma publicação, Stênio relatou dores nas pernas e informou que estava a caminho de uma consulta por suspeita de trombose. O material divulgado não informa confirmação do diagnóstico.

A esposa do ator, Mari Saade, disse ao Splash que o médico recomendou manter as pernas elevadas e aumentar a dose do anticoagulante. Ela não acompanhou o marido ao atendimento.

Mari atribuiu ao conflito familiar o período de estresse vivido pelo casal. Matovani também afirmou que a tensão poderia agravar problemas cardíacos e a hipertensão do ator.