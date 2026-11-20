Por Terra

Publicada em 20/11/2026 às 09h42

A causa da morte de Patrick Stewart, conhecido por interpretar o capitão Jean-Luc Picard na franquia Star Trek e o Professor Xavier nos filmes de X-Men, foi oficialmente revelada. O ator britânico morreu em 28 de outubro, aos 86 anos, em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ na quinta-feira (19), a certidão de óbito de Stewart aponta uma parada cardiorrespiratória e um transtorno neurocognitivo com corpos de Lewy como causas de sua morte.

A informação complementa o comunicado divulgado em 29 de outubro por Kelly Bush Novak, porta-voz de longa data do artista, que havia informado que ele enfrentava a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy, condição neurodegenerativa que pode comprometer a memória, o raciocínio, os movimentos e outras funções cognitivas.

Na ocasião, a representante revelou que o ator morreu em casa, sob os cuidados de sua esposa, Sunny Ozell, e cercado pelo carinho de familiares e amigos.

"Ele esteve envolvido pelo abraço caloroso de familiares e amigos, cercado por música ao vivo, orações, lágrimas, risadas e pelo tipo de emoção profunda que somente ele poderia inspirar após uma vida inteira de dedicação a todos nós", declarou a porta-voz.