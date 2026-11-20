Por rondoniatual.com

Publicada em 20/11/2026 às 09h45

Por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, 20 de novembro de 2026, uma fuga alucinada terminou com três pessoas conduzidas pela polícia. O condutor de um veículo Fiat Argo, que estava dando cavalos de pau em frente a um estabelecimento comercial no centro da cidade, se deu mal.

Ele resolveu fazer manobras perigosas quando deu de cara com a polícia. Foi dada ordem de parada, mas ele desobedeceu e iniciou uma fuga pela Avenida Marechal Rondon, segundo a polícia, quase atropelando ambulantes em barracas.

Quando chegou à Rua dos Mineiros com a Marechal Rondon, o condutor perdeu o controle do Fiat Argo e bateu contra a lateral da pista, na esquina, em frente ao IG.

Foi dada voz de prisão aos três que estavam no carro. Segundo o condutor, que estava desorientado, ele é vendedor de semijoias e estava com mais um amigo e uma moça, profissional do sexo, para uma noitada. Ainda segundo o motorista, o veículo Fiat Argo seria alugado.

Mas, enfim, todos foram conduzidos pela equipe do sargento PM Luiz e do cabo PM Martins, que tiveram essa dura missão de interceptar o veículo, que poderia ter causado um acidente e até matado alguém por atropelamento.