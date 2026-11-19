Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 14h25

Estarão abertas até 14 de dezembro próximo, as inscrições para a 2ª Edição do Concurso de Decoração Natalina que está sendo realizado pela Prefeitura de Rolim de Moura, através da Gerência Municipal de Turismo, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMMADU e da Fundação de Cultura e Juventude do Município – FUNCJ.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas presencialmente na Gerência de Turismo, no prédio da SEMMADU, na Avenida Recife,4455 – Centro, durante o horário das 7h30 às 13h30 e poderão participar do certame, as residências e ou empresas da zona urbana, zona rural e do Distrito Nova Estrela.

O prefeito Aldo Júlio explicas que a iniciativa visa despertar o espirito natalino e o sentimento de pertencimento da comunidade e da classe empresarial, tornando a cidade mais atrativa durante o período dos festejos alusivos ao natal e ano novo, ampliando ainda mais o alcance do tradicional Projeto Natal de Luz, realizado anualmente na Praça Durvalino Oliveira cuja temporada inicia oficialmente no próximo sábado (21).

A proposta busca ainda, ampliar o fluxo de visitantes, promover o turismo e fomentar a economia local. A administração municipal reforça que o concurso irá contribuir para deixar a cidade de Rolim de Moura mais atrativa, além de valorizar às manifestações culturais e religiosas cultuadas fervorosamente em praticamente dos os cantos do Brasil.

Conforme o regulamento, a avaliação dos inscritos será realizada por uma comissão julgadora composta de profissionais com experiência em decoração, artes plásticas, arquitetura, e comunicação visual e os quesitos que serão avaliados pelos jurados são: criatividade, originalidade, efeito visual, e adequação ao tema “Natal”.

Na 1ª Edição realizada em 2025, o 1º lugar na categoria, Residência, ficou para o empresário e Radialista Arno Voigt, morador da Rua Barão de Melgaço. Já na categoria, empreendimento Comercial, o 1º lugar – bastante comemorado – ficou para a Pizzaria Donna Bella, sediada na mesma rua, no centro da cidade.