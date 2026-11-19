Por Redação

Publicada em 19/11/2026 às 14h39

Dor nas costas depois de um dia inteiro sentado, joelho que reclama na escada, ombro tenso que não deixa dormir direito. Dores musculares e articulares fazem parte da rotina de muita gente e, com a regulamentação da cannabis medicinal no Brasil, uma pergunta passou a aparecer com frequência nos consultórios: géis e cremes com canabidiol podem fazer parte do cuidado?

A resposta exige calma. Há pesquisas promissoras, há estudos que não encontraram benefício e há regras claras para o acesso no país. Entender como esses produtos funcionam e qual é o caminho legal ajuda você a conversar com o médico de forma mais informada.

O que diferencia um gel de canabidiol de um óleo

O canabidiol, ou CBD, é um dos compostos da planta Cannabis sativa. Ele não provoca o efeito psicoativo associado ao THC e é estudado por sua interação com o sistema endocanabinoide, uma rede de receptores presente em vários tecidos, incluindo a pele.

A principal diferença entre as formas de uso está no caminho que o composto percorre. O óleo sublingual é absorvido pela mucosa da boca e chega à corrente sanguínea, com efeito no organismo como um todo. Já o gel, o creme ou o roll-on é aplicado diretamente sobre a pele da região incômoda, como ombros, lombar ou joelhos. A proposta é uma ação localizada, voltada para a região onde o produto é aplicado.

Muitas formulações tópicas combinam o CBD com outros ativos, como mentol, que dá sensação de frescor, ou arnica. Isso dificulta saber qual ingrediente responde por cada sensação, ponto destacado pelos pesquisadores.

O que os estudos já observaram

A literatura sobre CBD tópico para dor ainda é pequena e heterogênea. Uma revisão sistemática publicada em 2023 na revista Cannabis and Cannabinoid Research encontrou apenas oito estudos que atendiam aos critérios de seleção, com alto risco de viés e formulações muito diferentes entre si. Os autores registraram eventos adversos pouco comuns e leves, mas concluíram que faltam ensaios clínicos bem desenhados.

Resultados favoráveis

Um ensaio randomizado da Universidade da Virgínia, publicado em 2022, acompanhou 18 pessoas com artrose na base do polegar. Durante o período com o creme de CBD, os participantes relataram melhora na dor e na função da mão em comparação com o creme sem o composto, sem eventos adversos registrados. Outro estudo, aberto e sem grupo de comparação, com 20 ex-atletas profissionais com dor crônica nos membros inferiores, apontou boa tolerância ao uso tópico, com efeitos leves como ressecamento da pele.

Resultados neutros

Nem toda pesquisa aponta na mesma direção. Um ensaio duplo-cego com 80 pacientes operados para colocação de prótese de joelho não encontrou redução de dor nem do uso de opioides com o CBD tópico somado ao tratamento padrão. O contraste mostra que tipo de dor, formulação e contexto clínico fazem diferença.

Como funciona o acesso no Brasil

No Brasil, produtos derivados de cannabis importados por pessoas físicas seguem a RDC 660/2022 da Anvisa. O caminho começa com a consulta a um médico habilitado, que avalia o quadro e, se considerar adequado, emite a prescrição. Com ela, o paciente solicita à Anvisa a autorização de importação pelo portal gov.br. Segundo o órgão, a autorização vale por dois anos, e a agência não fornece os produtos, apenas autoriza a importação.

Com a receita e a autorização em mãos, o paciente pode buscar produtos tópicos com CBD em empresas que operam dentro dessas regras, com rastreabilidade e orientação sobre o que foi prescrito. Isso evita itens de origem desconhecida, sem informação clara sobre a fórmula.

Cuidados no uso de géis com canabidiol

Mesmo sendo de aplicação externa, o gel deve ser usado como o médico orientou, na frequência e na região indicadas. Alguns cuidados práticos ajudam no dia a dia:

aplicar apenas sobre pele íntegra, sem feridas, cortes ou irritações;

testar antes em uma área pequena, já que fórmulas com mentol ou óleos essenciais podem causar sensibilidade;

lavar as mãos após o uso e evitar contato com olhos e mucosas;

informar ao médico todos os medicamentos e suplementos em uso;

relatar qualquer reação, como vermelhidão, coceira ou ressecamento.

Dor muscular e articular costuma ter causas como postura, sobrecarga ou inflamação, e o gel pode ser apenas uma parte de um plano que inclua fisioterapia e atividade física orientada.

Quando procurar avaliação médica

Dor que dura semanas, que piora com o tempo, que vem acompanhada de inchaço, vermelhidão, febre ou perda de força precisa de avaliação antes de qualquer tratamento por conta própria. O diagnóstico define se o canabidiol faz sentido e qual forma é mais indicada.

O canabidiol de uso tópico é uma área de pesquisa ativa, com sinais interessantes e muitas perguntas em aberto. Para quem convive com dor muscular ou articular, o caminho mais seguro passa pela consulta com um profissional habilitado, pela prescrição e pela autorização da Anvisa, com acompanhamento ao longo do tratamento. Este conteúdo é informativo e não substitui a orientação médica.

Referências:

Scholfield CN et al. Systematic Review on Transdermal/Topical Cannabidiol Trials: A Reconsidered Way Forward. Cannabis Cannabinoid Res, 2023.

Heineman JT et al. A Randomized Controlled Trial of Topical Cannabidiol for the Treatment of Thumb Basal Joint Arthritis. J Hand Surg Am, 2022.

Haffar A et al. Topical Cannabidiol (CBD) After Total Knee Arthroplasty Does Not Decrease Pain or Opioid Use. J Arthroplasty, 2022.

Gov.br/Anvisa. Solicitar autorização para importar produtos derivados de Cannabis.