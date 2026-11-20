A Prefeitura de Jaru publicou, na edição extra do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (19), o Edital de Convocação nº 050/PMJ/2026, que convoca candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023 para os cargos de Serviços Gerais, Farmacêutico e Supervisor Escolar.

Os convocados têm até o dia 17 de dezembro para apresentar a documentação necessária aos procedimentos de posse no quadro efetivo de servidores municipais.

A Prefeitura ressalta que o envio da documentação deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, conforme as orientações estabelecidas no edital.

Confira o edital na íntegra: https:// transparencia.jaru.ro.gov.br/ novo/EXECUTIVO/2026/10/ publicacoes/publicacao/42316? page=1&perPage=10