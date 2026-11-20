Por Assessoria

Publicada em 20/11/2026 às 10h35

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) defendeu o combate ao preconceito e a igualdade de oportunidades em mensagem publicada nas redes sociais nesta sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A parlamentar destacou a importância de reconhecer a contribuição da população negra e valorizar suas raízes, sua cultura e sua história de resistência.

Na publicação, Lebrinha ressaltou que a data representa um momento de reflexão sobre a luta por respeito e pela garantia de direitos. A deputada também homenageou aqueles que abriram caminhos para novas gerações e seguem enfrentando desigualdades.

“Ser negro é carregar uma história de resistência, coragem, cultura e orgulho. É reconhecer a força de quem abriu caminhos e continua lutando por respeito, oportunidades e igualdade”, afirmou.

A parlamentar reforçou a necessidade de construir uma sociedade em que todas as pessoas tenham voz e acesso a oportunidades. Em sua manifestação, associou a valorização da identidade negra ao enfrentamento do preconceito e à defesa da cidadania.

“Respeito não é favor, é direito!”, declarou Lebrinha.