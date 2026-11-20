Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/11/2026 às 10h20

PORTO VELHO, RO – O Grupo B do Campeonato Rondoniense Série A de 2027 terá o Rolim de Moura, em parceria com o Alta Floresta, na disputa contra Guaporé, Vilhena e Ji-Paraná. A competição tem início marcado para 16 de janeiro, com a decisão prevista para 13 ou 14 de março. Para a participação na elite estadual, a equipe contará com uma comissão técnica liderada por Edilson Pereira dos Santos, conhecido como Edilsinho, campeão da Série B em 2026.

O treinador permanecerá à frente do trabalho após conquistar o título da segunda divisão estadual pelo próprio Rolim de Moura. Antes de assumir a função técnica, Edilsinho atuou por quase duas décadas como atacante, período em que defendeu clubes como CRB, Vilhena e Barcelona-RO. Sua trajetória como jogador também incluiu passagem pelo futebol de Honduras e por outras equipes.

A preparação para a temporada contará com a participação de Isamara, responsável pelo condicionamento físico dos atletas. O trabalho será direcionado ao desenvolvimento de força, resistência e capacidade física do elenco, considerando as exigências da primeira divisão do futebol rondoniense.

Outra função ficará sob responsabilidade de Gilson, encarregado da preparação específica dos goleiros. As atividades serão desenvolvidas em conjunto com o planejamento da comissão técnica, que pretende integrar o desempenho físico, os treinamentos da posição e a organização de jogo.

Com os três profissionais definidos, o Rolim de Moura/Alta Floresta passa à etapa de ajustes para a competição. A equipe integrará a chave do interior na primeira fase do estadual, tendo pela frente os confrontos do Grupo B.

A formação da comissão técnica mantém Edilsinho no comando após a conquista da Série B e estabelece as responsabilidades dos profissionais que atuarão na preparação do elenco para o Campeonato Rondoniense de 2027.