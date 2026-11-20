Por Assessoria

Publicada em 20/11/2026 às 08h40

A grande final do Campeonato Municipal de Futebol 2026 de Jaru já tem data marcada. A disputa pelo título acontecerá no dia 5 de dezembro, a partir das 18h, no Estádio Municipal Leal Chapelão, e promete reunir atletas e torcedores em uma noite de muita emoção.

Na ocasião, as duas melhores equipes da competição entrarão em campo em busca do título de campeã da temporada. A decisão também marcará o encerramento do calendário esportivo do município em 2026.

Neste ano, o campeonato reuniu 28 equipes de Jaru e dos distritos de Tarilândia, Bom Jesus, Santa Cruz e Jaru-Uaru, movimentando o cenário esportivo local e proporcionando momentos de integração, competitividade e valorização do futebol amador.

Após uma série de confrontos, as equipes Ajax, Serra Verde, Galo Serra, Beira Rio, São João, Colírios, Santa Rita, Santa Cruz da 605, União Guadalupe e Bomba D’Água avançaram à fase eliminatória e seguem na disputa por vagas nas próximas etapas da competição, rumo à grande final.

O campeonato é promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo -Semecelt.

A secretária da Semecelt, Maria Cleunice Lima, destacou que o amplo calendário de atividades esportivas realizado ao longo do ano reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização do esporte, o incentivo aos talentos locais e a promoção do lazer e da qualidade de vida da população. “Quero aproveitar para convidar toda a comunidade a prestigiar a grande final do campeonato. Será um momento especial para celebrarmos o esporte e torcermos pelas equipes que estarão em campo”, convidou a secretária.

CONFIRA OS PRÓXIMOS CONFRONTOS DA COMPETIÇÃO

19 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)

Ajax x Serra Verde

21 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

18h – Galo Serra x Beira Rio

20h – São João x Colírios

22 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

16h30 – Santa Rita x Santa Cruz da 605

25 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)

19h46 - União Guadalupe x Bomba D’água