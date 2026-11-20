Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 20/11/2026 às 08h30

A sexta-feira, 20 de novembro, registra uma expansão das áreas de instabilidade atmosférica sobre a Região Norte do Brasil. O calor intenso aliado à alta concentração de umidade sustenta a formação de nuvens convectivas que provocam pancadas de chuva e descargas elétricas em quase todos os estados, beneficiando a reposição hídrica para as lavouras, mas exigindo atenção nas estradas rurais e rios da região.

Em Manaus (AM) e em municípios do interior amazonense, como Parintins, Itacoatiara e Lábrea, a sexta-feira terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, variando entre 25°C e 35°C, com umidade atingindo 98%. Em Rio Branco (AC) e em polos acreanos como Tarauacá e Brasiléia, a máxima também chega a 35°C sob trovoadas isoladas.

Em Porto Velho (RO) e no interior rondoniense, como Ariquemes e Rolim de Moura, os termômetros oscilam de 25°C a 34°C com tempestades isoladas. No extremo norte e leste, as chuvas também marcam presença. Em Macapá (AP) e em cidades como Laranjal do Jari e Oiapoque, ocorrem pancadas com descargas elétricas e máxima de 34°C.

Em Palmas (TO) e em polos tocantinenses como Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, o dia será nublado com trovoadas e máxima de 31°C. Em Boa Vista (RR), há possibilidade de chuva isolada com máxima de 36°C, enquanto Belém (PA) e municípios como Castanhal e Paragominas mantêm céu nublado e temperatura de 25°C a 35°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios do Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins e sul do Pará.

Validade: sexta-feira, 20/11/2026.

Principais riscos: descargas elétricas em áreas de pastagem, rajadas de vento pontuais e alagamentos rápidos em vias urbanas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).