Por Revista Exame

Publicada em 20/11/2026 às 08h38

O chanceler alemão criticou o encontro entre os líderes dos EUA, Rússia e China, chamando-o de 'encenação para fotos'. Ele alertou que um 'formato de Yalta' não trará paz à Ucrânia, insistindo que negociações de paz devem incluir a Ucrânia e a Europa. A reunião trilateral foi a primeira do tipo e ocorreu enquanto a Europa reafirmava seu apoio a Kiev.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, criticou nesta quinta-feira, 19, a cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos, da Rússia e da China, realizada em Shenzhen. Para ele, o encontro foi uma "encenação para fotos".

Merz afirmou ainda que um "formato de Yalta não pode trazer paz" à Ucrânia e que qualquer negociação "só poderá ser bem-sucedida com a participação da Ucrânia e da Europa". "Se houver conversas de paz, estaremos envolvidos", disse.

A cúpula entre Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping foi a primeira reunião trilateral do tipo. As declarações de Merz vieram poucas horas depois, após um encontro da chamada "Coalizão dos Dispostos" em Berlim.

Organizada em conjunto por Alemanha, França e Reino Unido, a reunião levou mais de 25 líderes à capital alemã, além do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e serviu para reafirmar o apoio europeu a Kiev.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também minimizou o alcance da declaração de paz acordada pelos três líderes na China. Segundo ele, o documento "não leva a uma reorganização do mundo".

"Hoje, se há um fator decisivo para a reorganização da Europa e de sua segurança, é justamente a reunião realizada em Berlim", disse a jornalistas.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, prometeu que a Europa continuará ao lado da Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

"Espero que essa mensagem seja ouvida com muita clareza em Moscou. Pelo tempo que for necessário, estaremos ao lado da Ucrânia e não vacilaremos", afirmou.Merz disse esperar trabalhar de forma coordenada com Kiev e Washington quando as conversas com a Rússia para encerrar a guerra forem realizadas. O chanceler também afirmou esperar que as negociações ocorram em breve, mas não informou data. Segundo ele, os envolvidos buscam um local em território neutro, e os Emirados Árabes Unidos estão entre as possibilidades.

"Como Coalizão dos Dispostos, deixamos claro hoje, em conjunto, que recebemos bem a iniciativa dos EUA de iniciar novas negociações com a Rússia", disse.

O que significa formato de Yalta?

A expressão remete à conferência de 1945, em que EUA, Reino Unido e União Soviética negociaram o desenho da Europa no pós-guerra. Hoje, é usada para criticar decisões tomadas por grandes potências sem a participação dos países diretamente afetados.