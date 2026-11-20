Por Natália Penha

Publicada em 20/11/2026 às 08h50

Motosserra na mão, Affonso Cândido rompeu, diante do público, o cadeado que representava os obstáculos ao crescimento de Ji-Paraná. A cena marcou a abertura das comemorações dos 49 anos da cidade, na noite desta quinta-feira (19), no Beira Rio Cultural.

O Coração de Rondônia não pode parar. Foi essa a mensagem que Affonso levou ao palco no aniversário da cidade. Ao romper o cadeado, o prefeito deu forma a um compromisso para os próximos anos: enfrentar o que faz uma obra ficar parada, o que segura um projeto no papel e o que atrasa as melhorias que os moradores esperam na saúde e na educação.

As comemorações seguem até domingo (22), com programação aberta ao público no Beira Rio Cultural. Joelma é a atração da primeira noite.