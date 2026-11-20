Por Ian Machado

Publicada em 20/11/2026 às 09h00

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando a recuperação urgente da RO-377, rodovia que liga a BR-429 ao distrito de Porto Murtinho, pertencente ao município de São Francisco do Guaporé. O pedido foi encaminhado ao governador Marcos Rocha, à Casa Civil e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO).

A proposta prevê a inclusão dos serviços na programação de obras do Estado, contemplando patrolamento, cascalhamento, elevação de trechos alagadiços, limpeza das margens, abertura de valas laterais para escoamento das águas pluviais e compactação do solo.

A indicação considera a expansão das pequenas propriedades rurais na região e a necessidade de garantir condições adequadas de deslocamento para os moradores. A situação das estradas também interfere diretamente no transporte da produção agropecuária, atividade importante para a economia local.

Segurança e escoamento da produção

Outro ponto destacado é a necessidade de oferecer mais segurança aos usuários da rodovia, especialmente aos estudantes da rede municipal de ensino que dependem do trajeto para chegar às escolas. A melhoria da drenagem e a elevação dos trechos sujeitos a alagamentos são medidas apontadas como fundamentais para preservar a trafegabilidade, inclusive em períodos chuvosos.

O pleito chegou ao gabinete parlamentar por meio de Alan do Porto, ex-vereador e atual assessor, a partir de reivindicações apresentadas pelos moradores da localidade.

O parlamentar ressaltou a importância de atender às demandas das comunidades rurais e garantir infraestrutura adequada para quem vive e trabalha no campo.

“Precisamos garantir estradas em boas condições para que os moradores possam se deslocar com segurança, os estudantes tenham acesso às escolas e os produtores consigam escoar sua produção. Estamos levando essa reivindicação ao Governo do Estado para buscar uma solução para a população de Porto Murtinho”, destacou o parlamentar.

A indicação solicita que o DER/RO priorize a recuperação da RO-377, contribuindo para melhorar a mobilidade, fortalecer a atividade agropecuária e assegurar melhores condições de vida aos moradores do distrito e das propriedades rurais da região.