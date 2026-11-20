Por CNN BRASIL

Publicada em 20/11/2026 às 08h49

Uma operação policial no Haiti deixou pelo menos 34 supostos membros de gangues mortos na quinta-feira (19), informou a polícia haitiana, acrescentando que não houve outras vítimas fatais na operação.

A polícia publicou imagens aéreas da operação nas redes sociais. A Reuters verificou a localização através do traçado das ruas, edifícios e vegetação, que coincidiram com imagens de satélite da área. A data coincidiu com relatos da mídia local e da Polícia Nacional do Haiti sobre uma operação na área em 19 de novembro.

A operação policial foi realizada no bairro de Martissant, na zona sudoeste da capital Porto Príncipe, em uma área ligada à organização criminosa Grand Ravine, informou a mídia local.

A polícia e uma força-tarefa especializada no combate a gangues, criada para enfrentar os grupos criminosos fortemente armados que controlam partes de Porto Príncipe e arredores, realizaram a operação. A polícia informou que nenhum agente salvadorenho participou da operação.

Desde o desaparecimento de quatro soldados salvadorenhos no mês passado, as tropas salvadorenhas têm realizado operações conjuntas com a polícia haitiana.

O governo de El Salvador não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.