Por Juliana Martins

Publicada em 20/11/2026 às 09h00

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) durante a solenidade de inauguração do primeiro ponto de atendimento do Programa TeleNeuro (Foto: Assessoria Parlamentar)

Na manhã desta quinta-feira (19), em Ouro Preto do Oeste, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da solenidade de inauguração do primeiro ponto de atendimento do Programa TeleNeuro, iniciativa do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO), desenvolvida em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR). Durante o evento, o parlamentar assumiu o compromisso de destinar R$ 2 milhões, em 2027, para dar continuidade ao tratamento de pacientes neurodivergentes.



O anúncio foi feito atendendo a uma solicitação do prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, uma das principais lideranças envolvidas na idealização do programa. Segundo o prefeito, Laerte Gomes também já destinou R$ 500 mil para a contratação de serviços especializados e tratamentos, recursos que estão em fase de formalização de convênio.



A iniciativa representa um avanço na assistência à saúde de crianças e adolescentes de Rondônia, especialmente daqueles que necessitam de acompanhamento neuropediátrico. O TeleNeuro permitirá que pacientes dos municípios participantes tenham acesso, por meio da telemedicina, a profissionais especializados do Hospital Pequeno Príncipe, instituição centenária e referência nacional em atendimento pediátrico.





Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)



O programa prevê avaliações especializadas, emissão de laudos e encaminhamentos que poderão orientar o início ou a continuidade dos tratamentos, além de contribuir para o acesso dos pacientes a direitos e benefícios, quando preenchidos os requisitos legais.



Uma parceria que aproxima a saúde de quem precisa



Idealizado em parceria com o prefeito Charles Gomes e desenvolvido no âmbito do CIMCERO, o TeleNeuro nasceu da necessidade de ampliar o acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento especializado de pacientes neurodivergentes e de pessoas com outras condições do neurodesenvolvimento.



O projeto foi aprovado pelos municípios consorciados em novembro de 2025, com apoio técnico do Hospital Pequeno Príncipe, que possui mais de um século de atuação na assistência à saúde infantojuvenil. A implantação do primeiro ponto de atendimento em Ouro Preto do Oeste representa a concretização de uma proposta construída por meio do trabalho conjunto entre gestores municipais e a instituição hospitalar.



Durante seu pronunciamento, Laerte Gomes recordou uma conversa com o prefeito Charles, quando este esteve em Curitiba buscando conhecer a estrutura do Hospital Pequeno Príncipe. O parlamentar relatou que, naquele momento, ainda não tinha dimensão de como a instituição poderia contribuir com a saúde de Rondônia, até conhecer a proposta de levar o atendimento especializado aos municípios por meio da tecnologia.



Ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelo CIMCERO e pelas lideranças envolvidas na implantação do programa, o deputado ressaltou a importância da união de esforços para transformar demandas da população em soluções concretas.



"Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum", afirmou Laerte, ao destacar o papel dos consórcios públicos e das entidades municipalistas na construção de políticas capazes de atender às necessidades dos municípios.



Compromisso com a continuidade dos tratamentos



A destinação de novos recursos para o acompanhamento de pacientes neurodivergentes foi um dos pontos importantes da participação do deputado na solenidade. O compromisso de R$ 2 milhões para 2027, anunciado a pedido das lideranças envolvidas, busca contribuir para a continuidade dos tratamentos especializados, etapa fundamental para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos pacientes.



Em sua fala, Laerte também mencionou avanços na assistência à saúde em Ouro Preto do Oeste, citando a realização de cirurgias cardíacas e ortopédicas de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da ampliação de serviços especializados na região. Para o parlamentar, iniciativas como o TeleNeuro demonstram a importância de aproximar os serviços de saúde das famílias que mais precisam.



"É cuidar de gente, é gostar de gente, é o que a gente sabe fazer. Esse time todo que está aqui na frente vive para cuidar de pessoas, tem mandato para cuidar de gente", declarou o deputado.



A inauguração contou com a presença de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e representantes de diferentes municípios de Rondônia, além de autoridades e profissionais ligados à área da saúde.



Entre os integrantes da mesa de autoridades estavam o presidente do CIMCERO e prefeito de Alta Floresta do Oeste, Giovan Damo, o prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, o diretor-técnico do Hospital Pequeno Príncipe, médico Cassio Fon Ben Sum, a presidente da União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (UCAVER), Rosária Helena de Oliveira Lima, o vice-prefeito de Ouro Preto do Oeste, Job Leonardo Junior, o defensor público João Verde Navarro França Pereira, e a advogada Patrícia Rigotti, futura primeira-dama de Rondônia.



Também participaram da solenidade o advogado Bartolomeu Souza de Oliveira Junior, secretário-executivo do CIMCERO, e Flávio Farias, coordenador do Espaço TeleNeuro, que integra a estrutura de atendimento inaugurada no município.



A solenidade marcou uma nova etapa na organização da assistência especializada nos municípios participantes, com a perspectiva de aproximar o diagnóstico e o tratamento das famílias rondonienses.



Foto: Assessoria