Por Band

Publicada em 20/11/2026 às 08h54

O Exército de Israel informou nesta quinta-feira (19) que encerrou a operação terrestre na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamista Hamas, que forçou a fuga de dezenas de palestinos e pôs em risco cessar-fogo no enclave palestino.

A incursão terrestre, iniciada no dia anterior, foi a de maior realizada além dos limites estabelecidos pelo cessar-fogo e ocorreu poucos dias após as eleições israelenses, enquanto o candidato da oposição, Gadi Eisenkot, trabalha para formar um novo governo que deve pôr fim à era do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Fontes em Gaza relataram nesta quarta-feira a presença de tanques e veículos militares israelenses a leste do campo de refugiados de Nuseirat, com "intensos bombardeios de artilharia" na região.

Dezenas de palestinos – a maioria dos quais já havia sido deslocada várias vezes desde o início da guerra, em 2023 – tiveram de fugir de seus abrigos após o início da incursão terrestre, em uma área da qual as tropas israelenses haviam se retirado sob o acordo de cessar-fogo.

O Cogat, órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável por assuntos civis nos territórios palestinos, instou os moradores a deixarem a área durante a operação. A entidade informou que a operação militar ocorreria nas proximidades dos campos de refugiados de Al-Bureij e Nuseirat, e que a principal via de Gaza, a estrada Salah al-Din, ficaria interditada.

Em mensagem publicada nesta quinta-feira no Facebook e dirigida à população de Gaza, os militares israelenses declararam que suas forças encerraram uma "atividade contra a infraestrutura do Hamas" na área, e que a rodovia foi reaberta.

"Ameaça direta" às forças israelenses

O Exército e a agência de segurança interna Shin Bet de Israel informaram em nota que a operação conjunta visava "remover uma ameaça direta às tropas das Forças de Defesa de Israel (FDI) que atuam na Faixa de Gaza" e "desmantelar um túnel terrorista a oeste da linha amarela".

A linha amarela, estabelecida por Israel após o início do atual cessar-fogo em outubro de 2025, separa as áreas sob controle israelense daquelas controladas pelo Hamas. O Exército israelense diz controlar mais de 60% do território palestino.

O Hamas declarou que a incursão militar israelense e o deslocamento forçado de palestinos constituem uma "violação flagrante do acordo de cessar-fogo e uma confirmação de que a ocupação renegou suas obrigações".

Israel e Hamas trocam com frequência acusações de violações ao cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que foi estabelecido após dois anos de guerra.

A incursão israelense ocorreu no momento em que o órgão apoiado pelos EUA que supervisiona a trégua acusou tanto Israel quanto os militantes do Hamas de não cumprirem seus compromissos.