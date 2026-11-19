Por André Oliveira

Publicada em 19/11/2026 às 13h50

Participação de judocas em competição fortalece o esporte de base e valoriza novos talentos

Quatro atletas do programa Construindo Campeões, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), representarão a capital no 24º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô. A competição será realizada nos dias 20 e 21 de novembro, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, reunindo competidores de diferentes regiões do país.

A delegação municipal conta com quatro judocas das categorias Sub-15 e Sub-18: Arthur Henrique Sevalho Silva, Nicolas Davi Sevalho Silva, Letícia Victoria Galvão Pimenta e Natasha Braga Oliveira. Os atletas terão a oportunidade de demonstrar o resultado dos treinamentos e representar Porto Velho em uma competição de abrangência nacional.

A programação começa nesta sexta-feira (20), com a recepção das equipes, o credenciamento e a pesagem oficial, das 17h às 21h. No sábado (21), os atletas que chegarem no dia poderão realizar a pesagem a partir das 7h. A abertura oficial está prevista para às 9h, com início das disputas às 9h30.

O campeonato contará com diferentes categorias, incluindo Festival de Judô, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Aspirantes, Sênior e Veteranos, além das disputas por equipes e de katas. O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, em Cabo Frio.

Semtel incentiva a formação esportiva e amplia oportunidades para jovens atletas da capital

INCENTIVO AO ESPORTE

A participação dos quatro judocas reforça a importância do incentivo ao esporte de base e das oportunidades oferecidas a crianças e adolescentes para desenvolverem suas habilidades por meio da prática esportiva.

O prefeito Léo Moraes destacS que a presença dos atletas na competição representa o trabalho desenvolvido pelo programa e a dedicação dos profissionais envolvidos na formação esportiva.

“Essa participação representa o trabalho desenvolvido diariamente no Construindo Campeões. Por trás de cada atleta existe dedicação, treinamento e o acompanhamento de profissionais comprometidos com o desenvolvimento esportivo”.

A participação no campeonato também proporciona aos atletas a experiência de competir com representantes de outras regiões, contribuindo para o desenvolvimento técnico e o aprendizado adquirido ao longo da trajetória esportiva.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, ressaltou a importância de ampliar as oportunidades para os participantes do programa Construindo Campeões.

“Estamos trabalhando para ampliar essas oportunidades e fortalecer o esporte na nossa cidade”, finaliza o secretário.

Além de representar Porto Velho, os quatro judocas terão a oportunidade de vivenciar uma competição nacional e colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos durante os treinamentos. A participação também valoriza o trabalho de formação realizado pelo programa municipal e incentiva a continuidade dos jovens no esporte.

Fotos: Semtel