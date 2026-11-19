Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/11/2026 às 11h51

Tranças, samba e ancestralidade estarão em destaque na programação do Novembro Negro em Porto Velho. Nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), a Prefeitura promove oficinas culturais gratuitas que valorizam as tradições afro-brasileiras e reforçam a importância da identidade e da memória cultural.

As atividades integram a programação do Novembro Negro, desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), com apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. A iniciativa também marca as celebrações do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira (20), data que homenageia Zumbi dos Palmares.

Durante o mês de novembro, a agenda municipal reúne atividades voltadas à valorização da cultura negra e afrodescendente, com destaque para questões relacionadas à ancestralidade, à identidade e à preservação das manifestações culturais.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da data para reconhecer a contribuição histórica e cultural da população negra na formação do município.

“A história da construção do nosso município passa pela integração dos povos. Essa é uma data para celebrarmos os nossos irmãos e valorizarmos sua cultura e tradição”, disse o prefeito Léo Moraes.

As oficinas também buscam aproximar a população de expressões culturais que representam a história e a diversidade brasileira, proporcionando momentos de aprendizado e valorização das tradições afro-brasileiras.

A presidente da Funcultural ressaltou a importância das atividades para a preservação da memória e o fortalecimento da identidade cultural.

“Essas iniciativas reforçam o papel da arte como instrumento de preservação da memória, fortalecimento da identidade e transmissão de conhecimentos, aproximando a população das manifestações culturais que fazem parte da história e da diversidade brasileira”.

OFICINAS E PROGRAMAÇÃO

A primeira atividade acontece nesta quinta-feira (19), no Teatro Banzeiros, com a oficina “Tranças, Identidade e Ancestralidade”. A programação começa às 14h e segue até as 18h, com atividades conduzidas pelas oficineiras Larissa Perez, Tayna Araújo, Kamilly Vasques e Jhulya Fuques.

Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a programação continua com a oficina “Samba e Ritmo”, a partir das 14h, na sala de dança da Praça CEU, na zona Leste da capital. Conduzida pela oficineira Joyse Cunha, a atividade propõe uma vivência com o samba, destacando sua importância como uma das principais expressões da cultura afro-brasileira.

Todas as atividades serão gratuitas, e as inscrições estão previstas para ocorrer pela plataforma PVH+.

Oficinas do Novembro Negro celebram a cultura afro-brasileira por meio da música, da dança e das tradições

SERVIÇOS

Novembro Negro: Oficinas Culturais

19 de novembro (quinta-feira)

Atividade: Tranças, Identidade e Ancestralidade.

Horário: das 14h às 18h.

Local: Teatro Banzeiros.

Oficineiras: Larissa Perez, Tayna Araújo, Kamilly Vasques e Jhulya Fuques.

20 de novembro (sexta-feira)

Atividade: Samba e Ritmo.

Horário: a partir das 14h.

Local: Sala de Dança da Praça CEU, zona Leste.

Oficineira: Joyse Cunha.

Entrada: gratuita.

Inscrições: pela plataforma PVH+.