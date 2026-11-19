Por Letícia Regis

Publicada em 19/11/2026 às 11h41

Quem mora na Rua 15 de Novembro, no bairro Novo Horizonte, conhece de perto as dificuldades enfrentadas no trecho próximo à avenida Campo Sales. Durante o período de chuvas, a lama dificultava a passagem, enquanto nos dias secos a poeira fazia parte da rotina das famílias. Agora, essa realidade começa a mudar com os serviços de assentamento de tubos executados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Morador da região há duas décadas, Eliezer de Souza conta que a intervenção representa uma mudança aguardada há muitos anos.

“Moro aqui há 20 anos e essa é a primeira vez que acontece uma intervenção nesse trecho. Passamos todo esse tempo passando pela lama e com a poeira entrando em casa, então, com certeza, para a gente é muito importante essa obra. Além de melhorar essa passagem para os moradores da rua de baixo, também vai valorizar o nosso terreno. Estou ansioso para ver como vai ficar”.

Obra no Novo Horizonte busca melhorar a drenagem e reduzir transtornos durante o período chuvoso

O assentamento da tubulação faz parte das ações de infraestrutura voltadas à melhoria da drenagem e das condições das vias. A intervenção busca facilitar o escoamento da água, especialmente durante o período chuvoso, e proporcionar melhores condições de passagem para moradores e demais pessoas que utilizam o trecho.

O prefeito Léo Moraes destaca que obras como essa representam o compromisso da gestão em atender demandas que fazem diferença na rotina das comunidades.

“Nosso trabalho é olhar para os bairros e entender aquilo que realmente impacta a vida das pessoas. Uma obra como essa pode parecer simples, mas para quem convive há anos com lama, poeira e dificuldade de acesso, ela representa uma grande mudança. É esse tipo de resultado que queremos levar para cada região de Porto Velho”.

Eliezer de Souza destaca a importância da obra após 20 anos de espera por melhorias na via

A intervenção também busca atender a uma necessidade antiga dos moradores, que enfrentam dificuldades de circulação em razão das condições da via. O trabalho de drenagem é uma etapa importante para melhorar o escoamento da água e contribuir para a conservação do trecho.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explica que as equipes da Seinfra atuam de forma planejada para identificar os pontos que precisam de intervenção e melhorar as condições de infraestrutura da cidade.

“Estamos trabalhando para levar infraestrutura para onde a população mais precisa. O assentamento desses tubos vai contribuir para melhorar o escoamento da água e as condições de acesso nesse trecho, trazendo mais tranquilidade para os moradores. É uma intervenção que atende uma necessidade antiga da comunidade”.

A Prefeitura segue com ações de drenagem, recuperação e melhoria das vias em diferentes regiões, com intervenções voltadas aos locais que apresentam dificuldades de acesso e problemas relacionados ao período chuvoso.