Por Letícia Regis

Publicada em 19/11/2026 às 11h45

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que um trecho da avenida José Amador dos Reis será interditado entre os dias 19 e 22 de novembro, conforme área indicada no mapa de interdição.

Durante o período, o bloqueio será necessário para a execução das atividades previstas no local. Para garantir a circulação dos veículos, os condutores deverão utilizar as rotas alternativas sinalizadas.

A Semtran orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência e a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações dos agentes de trânsito.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que a colaboração dos motoristas é fundamental durante a intervenção.

“Pedimos a compreensão da população e atenção redobrada no trânsito. Respeitar a sinalização é essencial para garantir a segurança de todos”.

O secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes, Iremar Torres, reforça a orientação aos condutores que utilizam a avenida.

“Os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e utilizar as rotas alternativas indicadas. Assim, conseguimos organizar melhor o fluxo e garantir mais segurança durante o período”.

A Prefeitura solicita a compreensão da população durante o período de interdição e reforça que a sinalização deverá ser observada para garantir maior segurança e organização do trânsito no trecho.