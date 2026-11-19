Por Natalino FS

Publicada em 19/11/2026 às 11h29

Com o objetivo de promover a educação ambiental e despertar a consciência sobre a importância da preservação da natureza, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou, na manhã desta quarta-feira (18), uma atividade de plantio de mudas na pista de caminhada da Estrada Velha, localizada ao lado do Parque Ecológico.

A ação contou com a participação de 31 alunos da Escola Municipal Professor Edson Lopes, acompanhados por professores da instituição. Durante a atividade, foram plantadas quase 100 mudas de diferentes espécies ao longo de todo o percurso da pista de caminhada.

Além de contribuir para a arborização urbana, a iniciativa proporcionou aos estudantes uma experiência prática de educação ambiental, incentivando o cuidado com os espaços públicos e a preservação do meio ambiente.

Para a professora Rosangela dos Santos, a atividade acontece em um momento importante, diante das mudanças climáticas enfrentadas atualmente. “As crianças recebem e são multiplicadoras da educação ambiental. Tudo o que aprendem, fazem questão de repassar aos amigos e familiares. Queremos agradecer à Prefeitura, que, por meio da Semeia, está oferecendo esse momento muito importante para a vida de cada um de nossos alunos”, destacou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, acompanhou a ação e ressaltou a importância de envolver crianças e adolescentes nas iniciativas de conscientização ambiental. “A ação faz parte do plano de arborização de Ji-Paraná. Já está em nosso planejamento ampliar o plantio de mudas em toda a cidade. Outra questão importante é que, sempre que a Semeia realizar o plantio de mudas, vamos convidar as crianças das nossas escolas para participar”, afirmou.

A iniciativa integra as ações de arborização e educação ambiental desenvolvidas pela administração municipal, aproximando os estudantes das práticas de preservação e incentivando a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com o meio ambiente.